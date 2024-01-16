Нацполіція України: Відео в російських медіа про нібито постріл у працівника ТЦК є фейком

Відеоролик, на якому невідомий нібито стріляє у працівника Територіального центру комплектування, поширене на російських медіаресурсах під підробленими водяними знаками Національної поліції України, є підробленим, окрім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивство або поранення працівника ТЦК, заявляють у Національній поліції України.

У телеграм-каналі Нацполіції у вівторок зазначено, що під час моніторингу поліцейські виявили в російських медіа відео тривалістю дві секунди, яке описане як момент пострілу невідомої особи в працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки буцімто під час процесу вручення повісток. "В інформації зазначалось, що саме Національна поліція опублікувала цей контент. У ході попередньої перевірки встановлено, що вказане відео містить ознаки підробки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнюють у Нацполіції, на відео не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї, написи на жилеті особи нерозбірливі та, ймовірно, написані латиницею, а працівники ТЦК під час виконання службових обов'язків носять камуфльований одяг, без світловідбивних жилетів.

"Водяний знак" на відео - підробка під вотермарку НПУ і не відповідає тій, якою маркується офіційне відео", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як інформують у Нацполіції України, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивство чи поранення працівника ТЦК.

Нацполіція закликає не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам.