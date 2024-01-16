Путіна не влаштовують заморожені продукти - Зеленський про "заморожування" війни

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливим заморожування війни, тому що "путіна не влаштовують заморожені продукти".

"Путін любить гроші понад усе. Чим більше мільярдів він і його олігархи, друзі та спільники втратять, тим більша ймовірність, що він пошкодує про початок цієї війни. Путін має пошкодувати. Нам потрібно, щоб він програв", - сказав український лідер, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Зеленський нагадав, що "після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже і дуже впливові гаранти, як канцлер Німеччини і президент Франції. Але Путін - хижак, якого не влаштовують заморожені продукти".

"Кожне зниження тиску на агресора додає роки, додає роки війні. Але кожна інвестиція в довіру захисника скорочує війну, ми маємо дати можливість відповісти на найважливіше питання. Війна закінчиться справедливим і стабільним миром", - наголосив він.