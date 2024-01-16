Події

08:53 16.01.2024

У Чорному морі перебувають п'ять бойових кораблів РФ, зокрема один носій "Калібрів"

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У Чорному морі перебувають п'ять бойових кораблів РФ, зокрема один носій "Калібрів"

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 бойових кораблів, серед них - 1 носій "Калібрів", повідомляють Військово-морські сили ЗС України у вівторок уранці.

"Станом на 07:30 16.01.2024. У Чорному морі 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі 2 ворожі кораблі; у Середземному морі 1 ворожий корабель", - зазначено в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляють, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 12 суден, із них 6 рухалося з протоки Босфор; у Чорне море - 6 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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