На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

Російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" було знищено на південному напрямку, повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України у вівторок уранці.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, незважаючи на погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", який противник застосовував проти українських військ. Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України", - йдеться в телеграм-каналі ССО ЗСУ.

Сказано, що в результаті вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено повністю.