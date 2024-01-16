Події

07:34 16.01.2024

На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

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На південному напрямку Силами спецоперацій знищено ворожий ЗРК "Оса"

Російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" було знищено на південному напрямку, повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України у вівторок уранці.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО, незважаючи на погану видимість, виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", який противник застосовував проти українських військ. Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України", - йдеться в телеграм-каналі ССО ЗСУ.

Сказано, що в результаті вогневого ураження зенітно-ракетний комплекс противника знищено повністю.

 

 

 

Теги: #знищення #зрк_оса #ссо

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