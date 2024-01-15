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21:07 15.01.2024

Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

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Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила активні наступальні дії на півночі Сектора Гази, солдати придушують залишки опору угруповання ХАМАС у цьому районі, заявив глава ізраїльського Міноборони Йоав Галант.

"Міністр оборони Йоав Галлант сказав, що інтенсивна фаза сухопутного наступу в північній Газі добігла кінця, незабаром вона також закінчиться в районі Хан-Юніса на півдні анклаву", - інформує The Times of Israel.

"На півдні Гази інтенсивна фаза скоро завершиться", - наводить видання слова Галанта.

Однак він не уточнив, коли саме це станеться.

За його словами, завдяки діям ЦАХАЛ бригада ХАМАС "Хан-Юніс" частково втратила боєздатність. Він також заявив, що військові перерізали наземні шляхи і тунелі, що ведуть до міста Рафах.

Водночас він попередив, що "політична нерішучість може зашкодити успіху військової операції".

"Майбутній уряд Сектора Газа має бути з його території. Газою будуть керувати палестинці. Кінець військової кампанії має бути закріплений політичним актом", - додав міністр.

7 жовтня ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь ЦАХАЛ почав військову операцію проти ХАМАС. Під час боїв кількість жертв у секторі, за заявами палестинської сторони, перевищила 24,1 тис. осіб.

 

 

Теги: #ізраїль #операція #стан #сектор_гази

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