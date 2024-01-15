Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

Центральне командування ЗС США (CENTCOM) у понеділок підтвердило відомості, що випущена єменськими хуситами ракета влучила по американському судну.

"15 січня приблизно о 16:00 за місцевим часом (15.00 кв.) підтримувані Іраном заколотники-хусити запустили протикорабельну ракету з контрольованої ними території Ємену та поцілили по контейнеровозу Gibraltar Eagle під прапором Маршаллових островів - по судну, яким володіють та управляють США", - йдеться в заяві CENTCOM у соцмережі X.

У командуванні зазначили, що постраждалих унаслідок ракетного удару немає. Судно не зазнало суттєвих пошкоджень і продовжило шлях. Також у CENTCOM повідомили, що раніше зафіксували запуск протикорабельної ракети в бік південної акваторії Червоного моря, але ракета зрештою впала у воду.

У компанії-власнику судна Eagle Bulk Shipping уточнили, що інцидент стався в Аденській затоці за 160 км від берега. Судно, що перевозило вироби зі сталі, було пошкоджено, але змогло продовжити хід із метою покинути цей район.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав операцію проти ХАМАС. Ці події призвели до того, що низка угруповань на Близькому Сході активізували атаки проти американських сил в Іраку і Сирії. Єменські заколотники-хусити, своєю чергою, стали обстрілювати судна в Червоному морі. У результаті минулого тижня США і Велика Британія завдали серію авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам у Ємені у відповідь на їхні тривалі напади на судна.

За даними західних ЗМІ, раніше Червоного моря намагалися уникати контейнеровози, однак після ударів США і Британії проходу через ці води все частіше остерігаються екіпажі танкерів.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок продовжувала бомбардування Сектора Гази, зокрема міста Хан-Юніс на півдні анклаву. Ізраїльські військові продовжували розширювати зону контролю на півночі анклаву. Зі свого боку палестинські ЗМІ повідомляли про бої між ЦАХАЛ і членами ХАМАС у Хан-Юнісі, про застосування ізраїльтянами танків у таборах біженців Аль-Магазі та Бурейдж у центральній Газі.

За даними палестинського МОЗ, за останні 24 години в Секторі загинули ще 132 палестинці. Загальна кількість загиблих із 7 жовтня сягнула 24,1 тис. осіб, ще 61 тис. осіб дістали поранення. Однак у статистиці МОЗ Гази не робиться різниці між цивільним населенням і членами палестинських збройних угруповань.

У понеділок палестинець викрав машину і став збивати пішоходів у місті Раанана в центральній частині Ізраїлю. Постраждали щонайменше 13 осіб. Водія затримали, поліція припускає, що він виходець із Хеврона на Західному березі річки Йордан.