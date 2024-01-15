Події

19:46 15.01.2024

За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

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За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони і звичаї війни, використовувати тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли і військових, і цивільних об'єктів.

"Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Противник за підтримки авіації безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують тримати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили дві атаки на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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