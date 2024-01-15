Росіяни за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного та 31 авіаційного удару, здійснили 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 115 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.