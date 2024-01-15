Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії - домовленість про це підтвердили на пресконференції в Берні президенти України та Швейцарії Володимир Зеленський і Віола Амгерд.

"Президент Зеленський запитав мене, чи готова Швейцарія провести, організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила, так, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що ми займатимемося цим питанням, щоб процес миру був успішний і наші групи одразу почнуть цим займатися", - сказала Амгерд.

"Я вдячний пані президентці та її команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру", - сказав Зеленський.