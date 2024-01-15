СБУ затримала вагнерівця, який готував удари по українській енергетичній інфраструктурі

Служба безпеки України під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика угруповання "Вагнер", якого російська військова розвідка закинула в Україну для проведення диверсій.

Як повідомляється на сайті СБУ в понеділок, він отримав завдання прибути з Білорусі в Рівненську область для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі України. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Білорусі.

Відтоді українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце диверсії в Україні.

Зловмисника затримали, коли він намагався закріпити кілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, зокрема з застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Як встановило розслідування, затримано громадянина Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014-го до 2017 року він перебував у складі терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення Росії бойовик вступив до російської приватної військової компанії "Група Вагнера", у лавах якої штурмував Бахмут Донецької області та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з військової розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 113 (диверсія); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).