Російським військовим видають наркотичні та психотропні речовини, як додаткові види стимулювання

Російське командування видає військовим наркотичні та психотропні речовини, як додаткові види стимулювання, що спотворює відчуття реальності, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські військові все частіше відмовляються гинути за безглузді цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, що спотворюють відчуття реальності та призводять до загибелі", - сказано в повідомленні.

Так, за інформацією Генштабу, особовому складу 108 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини.

"Ці препарати призводять до ейфорії та притупляють біль. Солдати, які вживають їх, легше погоджуються на м'ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі", - зазначили у зведенні.