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07:00 15.01.2024

Велика Британія має намір направити 20 тис. військових на навчання НАТО у 2024 р.

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Велика Британія має намір направити 20 тис. військових на навчання НАТО у 2024 р.

Велика Британія відправить 20 тис. військовослужбовців для служби в усій Європі в рамках масштабних навчань НАТО в першій половині 2024 року, повідомляє Reuters.

"Сьогодні я можу оголосити, що Сполучене Королівство відправить близько 20 тис. військовослужбовців для участі в одному з найбільших розгортань НАТО з часів закінчення холодної війни", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Він додав, що військові об'єднають зусилля з колегами з 30 країн НАТО і Швеції, вони "забезпечуватимуть життєво важливу гарантію проти загрози Путіна".

Повідомляється, що для навчання НАТО Steadfast Defender 24, яке Альянс проведе з метою відпрацювання захисту свого східного флангу, Велика Британія відправить до Європи військових, кораблі та літаки.

Зокрема, розгортання охоплює 16 тис. військовослужбовців британської армії, які базуватимуться у Східній Європі з лютого до червня, авіаносну ударну групу, штурмовики F35B Lightning і літаки спостереження.

 

 

 

Теги: #нато #навчання #британія

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