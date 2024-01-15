Естонія не видаватиме чоловіків призовного віку для мобілізації в Україні

Уряд Естонії не має наміру висилати в Україну військовозобов'язаних українських чоловіків, які проживають на естонській території, заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Ми зі свого боку точно нічого не будемо робити, щоб видати цих людей. Україна повинна звернутися до людей, які тут, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй Батьківщині", - сказала вона в інтерв'ю The Kyiv Independent.

За її словами, вона обговорювала питання українських біженців із президентом України Володимиром Зеленським.

Вона додала, що українські чоловіки, які отримали захист за правилами Європейського Союзу, законно перебувають в Естонії.