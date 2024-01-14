Генштаб ЗС України: Сили оборони на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбили 51 атаку ворога

Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень, найбільш активні дії велися на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, а також на запорізькому і на плацдармі лівобережжя Дніпра, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали близько 130 населених пунктів України. "Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - зазначає Генштаб. На волинському, поліському, а також на сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника (біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області), на лиманському напрямку - 14 атак (біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам'янського Донецької області), на бахмутському напрямку - 5 (поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області).

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися поліпшити тактичне становище", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Як зазначається, на мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. "Тут ворог за підтримки авіації 15 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка".

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється, на запорізькому напрямку "відбито 9 атак поблизу Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище".

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав безпосередньо центр Херсона та населений пункт Станіслав Херсонської області. З реактивних систем залпового вогню ворог здійснив обстріли в районах Тягинки, Іванівки, Інгульця, Нікольського, Садового, Чорнобаївки та Станіслава на Херсонщині", - інформує Генштаб.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - ідеться в повідомленні Генштабу.