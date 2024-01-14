Швеція має намір наростити виробництво боєприпасів у рамках підтримки України

Управління військового забезпечення Швеції (FMV) уклало угоду з виробником боєприпасів Nammo про підтримку заявки на проєкт для інвестицій у збільшення потужностей із виробництва артилерійських боєприпасів у Швеції.

"Інвестиції є третім кроком у масштабних зусиллях зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення постійної підтримки України. Роботи проводяться в рамках оборонного співробітництва Північних країн Nordefco і очолюються FMV", - повідомляється на сайті Управління.

Угода спрямована на збільшення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів і зміцнення безпеки поставок. Заплановані інвестиції частково фінансуються Шведською державою і частково ЄС. Угода перетвориться на остаточний контракт за умови, що ЄС у конкуренції з іншими проєктними пропозиціями виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року.

"Наразі ми робимо наступний важливий крок щодо прискорення інвестицій у виробничі потужності галузі. Таким чином, ми скорочуємо терміни поставок, збільшуємо можливість підтримки України і водночас зміцнюємо безпеку поставок артилерійських боєприпасів до Швеції та Скандинавії в довгостроковій перспективі", - сказав керівник напряму FMV з військової техніки Йонас Лоцне.

У FMV зазначили, що раніше країни північної Європи уклали угоду про співпрацю і розмістили замовлення на постачання боєприпасів Україні.