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13:05 14.01.2024

Окупанти почали частіше застосовувати хімічну зброю в Україні - ISW

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Окупанти почали частіше застосовувати хімічну зброю в Україні - ISW

Російські окупаційні війська дедалі частіше застосовують хімічну зброю в Україні, продовжуючи очевидні порушення Конвенції про хімічну зброю, стороною якої є РФ, ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 січня.

"Російські війська від початку повномасштабного вторгнення застосували хімічну зброю 626 разів, а у 2024 році - щонайменше 51 раз. Український генеральний штаб повідомив, що російські війська наразі запускають хімічну зброю по українських позиціях до 10 разів на день, і що російські військові зазвичай використовують дрони для скидання на українські позиції гранат К-51, наповнених подразнювальним газом CS (2-хлорбензалмалононітрилом), різновидом сльозогінного газу, який використовують для придушення заворушень", - ідеться у зведенні.

За даними Інституту, російська 810-та бригада морської піхоти раніше визнала, що навмисне застосовує хімічну зброю, скидаючи з безпілотників гранати К-51 на українські позиції біля Кринок на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Росія є учасником Конвенції про хімічну зброю, яка забороняє використання хімічної зброї як методу ведення війни", - підкреслили в ISW.

Теги: #війна #хімзброя #isw

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