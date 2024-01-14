Події

08:21 14.01.2024

У Чорному та Азовському морях 12 ворожих кораблів, серед них носій "Калібрів"

1 хв читати
У Чорному та Азовському морях 12 ворожих кораблів, серед них носій "Калібрів"

Станом на 8:00 неділі, у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі - 1 ворожий корабель, повідомляють у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі розташовані 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили в бік Азовського моря 15 суден, з них 5 ішло з протоки Босфор, а в бік Чорного моря - 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 10.01.2024
У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

09:31 08.01.2024
У Чорному та Азовському морях два ворожі кораблі, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях два ворожі кораблі, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

08:57 07.01.2024
РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях

РФ тримає на бойовому чергуванні по одному кораблю в Чорному та Азовському морях

07:59 06.01.2024
Три ворожі кораблі чергують у Середземному морі, серед них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет

Три ворожі кораблі чергують у Середземному морі, серед них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет

08:15 05.01.2024
РФ вивела в Чорне море вісім кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

РФ вивела в Чорне море вісім кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

08:18 30.12.2023
У Чорному морі чергують вісім бойових кораблів ЧФ РФ, із них три носії "Калібрів"

У Чорному морі чергують вісім бойових кораблів ЧФ РФ, із них три носії "Калібрів"

08:51 27.12.2023
У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

08:58 26.12.2023
РФ вивела бойові кораблі з Чорного та Азовського морів

РФ вивела бойові кораблі з Чорного та Азовського морів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів

Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини за добу є руйнування, без постраждалих

Війська РФ за минулу добу обстріляли 20 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування

Окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли Херсонської області

У Миколаївській області через обстріл РФ за добу сталося загоряння житлового будинку

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

За минулу добу армія РФ здійснила 32 ракетних і 91 авіаудар

На фронті відбулося 61 бойове зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 20 атак противника

14 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА