У Чорному та Азовському морях 12 ворожих кораблів, серед них носій "Калібрів"

Станом на 8:00 неділі, у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет; в Азовському морі - 1 ворожий корабель, повідомляють у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі розташовані 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили в бік Азовського моря 15 суден, з них 5 ішло з протоки Босфор, а в бік Чорного моря - 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS)", - ідеться в повідомленні.