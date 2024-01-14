Події

07:13 14.01.2024

Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

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Українська авіація за добу атакувала 11 районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала авіаударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06.00 неділі.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів і станцію радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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