За минулу добу армія РФ здійснила 32 ракетних і 91 авіаудар

Ворог завдав 32 ракетних і 91 авіаційний удар, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Веселе, Піщане, Іванівка Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Терни, Богданівка, Григорівка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Шляхове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначається у зведенні Генштабу.