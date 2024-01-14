Події

07:03 14.01.2024

На фронті відбулося 61 бойове зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 20 атак противника

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На фронті відбулося 61 бойове зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 20 атак противника

За минулу добу на фронті відбулося 61 бойове зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 20 атак супротивника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 неділі.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів поблизу Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 5 атак противника неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника на південь від Пречистівки, на захід від Старомайорського та на південь від Рівнополя Донецької області.

На запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки окупантів біля Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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