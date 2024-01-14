14 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 690 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 690 RUSSIAN AGRESSION

14 січня відзначають Всесвітній день логіки.

У Грузії - День рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії, День прапора. У Таїланді - День захисту лісів, в Індії - Міжнародний день повітряних зміїв.

Православна церква - ведення Богоявлення; святих преподобних Отців, убієнних у Синаї; святої рівноапостольної Ніни.

Всесвітній день логіки

Ініціаторами свята стали міжнародні організації ЮНЕСКО та CIPSH, а їхню ідею підтримали та затвердили під час головної конференції ЮНЕСКО наприкінці 2019 року.

Дату святкування обрали не випадково, цього дня народився Альфред Тарський і помер Курт Гедель, видатні фахівці з логіки XX століття.

Унікальність людини визначають саме свідомість, розум і мислення. Вони ж складають і основу логіки. Багато цивілізацій ще з початку людства вивчали здатність особистості логічно мислити.

Ще цього дня:

1900 - Прем'єра опери "Тоска" Дж. Пуччіні;

1919 - У Києві постановою Директорії УНР чиновники всіх відомств, призначені за часів гетьмана Павла Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов: подання начальника та рекомендації громадських організацій;

1933 - Посольство Німеччини в Москві отримало доповідну записку від німецького консула в Києві А. Хенке про застосування штрафів в українському селі, про голод, епідемію тифу, захворювання на шигельоз (тоді називали дизентерією);

1943 - Війна на Тихому океані: почалася евакуація японських військ з острова Гуадалканал;

1946 - Генеральна Асамблея ООН обрала Українську РСР членом економічної та соціальної ради ООН;

1953 - у Гельсінкі (Фінляндія) у змаганнях на першість світу зі швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець О. Гончаренко (193,143 очки);

1980 - Генеральна Асамблея ООН засудила інтервенцію СРСР в Афганістан і ухвалила резолюцію, якою зажадала "негайно, безумовно і повністю вивести війська з Афганістану";

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою;

2004 - Після близько 500-річної перерви прапор "п'яти хрестів" став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор грузинського королівства;

2005 - Космічний зонд "Гюйгенс" здійснив вдалу посадку на поверхню Титана;

2010 - Годинник Судного дня переведено на одну хвилину назад;

2020 - припинення технічної підтримки Windows 7 і Windows 10 Mobile.

Церковне свято

13 січня православна церква вшановує пам'ять святих отців, убієнних у Синаї.

Це були єгипетські подвижники, які жили в околицях гори Синай у монастирі Святої Катерини та розташованій поруч із Раїфською пустелею на березі Червоного моря.

Синайські та раїфські подвижники вели суворе життя - увесь тиждень вони перебували в келіях у мовчанні, у суботу збиралися на всенічне бдіння і в неділю причащалися Святих Христових Таїн. Харчувалися лише фініками і водою. Багато хто з пустельників прославився даром чудотворення.

Перше побиття кочовими арабськими племенами язичників сталося близько 312 року. Воно було описано Аммонієм, єгипетським ченцем, очевидцем загибелі 40 святих отців Синайських. У цей же час араби побили 39 отців у Раїфі. Друге побиття сталося через сто років і описано преподобним Нілом Постником.

Іменини: Мокрина, Фелікс, Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло.