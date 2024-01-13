Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, внаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ дістала поранення одна людина. Зранку армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Садове. Чоловік 60 років на момент ворожого удару перебував у будинку. Він отримав контузію та мінно-вибухову травму. Пораненому було надано медичну допомогу", - написав Мрочко в телеграм-каналі в суботу ввечері.