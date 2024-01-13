Події

22:51 13.01.2024

Унаслідок обстрілу громади Херсона постраждала одна людина

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, внаслідок обстрілу постраждав 60-річний чоловік, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"На цю годину в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ дістала поранення одна людина. Зранку армія рф з тимчасово окупованого лівого берега атакувала Садове. Чоловік 60 років на момент ворожого удару перебував у будинку. Він отримав контузію та мінно-вибухову травму. Пораненому було надано медичну допомогу", - написав Мрочко в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Теги: #херсон #україна #обстріли #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:08 13.01.2024
Після ракетного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям

Після ракетного удару в житлових будинках Шостки відновлюються основні комунальні послуги, надається допомога людям

22:27 13.01.2024
Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

21:55 13.01.2024
Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

19:27 13.01.2024
У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

У Сумській області в результаті обстрілів постраждала людина

13:41 13.01.2024
Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

13:20 13.01.2024
Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

11:08 13.01.2024
Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

11:02 13.01.2024
Війська РФ за минулу добу обстріляли 19 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування - ОВА

Війська РФ за минулу добу обстріляли 19 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування - ОВА

09:01 13.01.2024
Окупанти минулої доби завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області, двоє людей загинули

Окупанти минулої доби завдали ударів по житлових кварталах Херсонської області, двоє людей загинули

08:46 13.01.2024
Унаслідок нічних ворожих обстрілів Харківщини є руйнування, інформації про постраждалих не надходило

Унаслідок нічних ворожих обстрілів Харківщини є руйнування, інформації про постраждалих не надходило

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух вантажівок в Україну через ПП "Сірет" розблоковано

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

ОСТАННЄ

Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

Угода між Україною та Великою Британією у сфері безпеки визначає довгостроковий характер військової допомоги

Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі Херсона пошкоджено силовий кабель

Зеленський зустрівся в Києві з новим міністром закордонних справ Франції

Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав 32 ракетних і 65 авіаударів, здійснив 42 обстріли з РСЗВ

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА