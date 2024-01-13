Унаслідок обстрілу в Дніпровському районі Херсона пошкоджено силовий кабель

Унаслідок обстрілу російськими окупантами в Дніпровському районі Херсона пошкоджено силовий кабель, у кількох будинках послаблений тиск водопостачання, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Дніпровському районі Херсона було пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це зараз три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання", - написав Мрочко в телеграмі в суботу.

За його словами, завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків.