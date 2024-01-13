Події

19:22 13.01.2024

За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

1 хв читати
За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, сили і засоби ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах ППО, 1 складі боєприпасів та 1 станції РЕБ ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 13.01.2024
Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень

08:38 13.01.2024
Війська РФ у січні збільшили втрати в особовому складі, задіяному на сході України

Війська РФ у січні збільшили втрати в особовому складі, задіяному на сході України

08:10 13.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів

08:01 13.01.2024
Авіація Сил оборони за добу атакувала 21 район скупчення сил противника

Авіація Сил оборони за добу атакувала 21 район скупчення сил противника

07:58 13.01.2024
На фронті за добу було 89 зіткнень, на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 26 атак

На фронті за добу було 89 зіткнень, на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 26 атак

07:50 13.01.2024
Окупанти за минулу добу завдали сім ракетних і 65 авіаційних ударів

Окупанти за минулу добу завдали сім ракетних і 65 авіаційних ударів

19:47 12.01.2024
Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу ворога

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу ворога

19:40 12.01.2024
Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

19:38 12.01.2024
За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

08:17 12.01.2024
Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

ОСТАННЄ

Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

У Румунії фермери блокують рух вантажівок в Україну в ПП "Сірет"

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

У Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополіт", людей евакуюють

Зеленський виступить у Давосі 16 січня

Сили оборони півдня збили чотири російські ракети

Глави МЗС України та Франції обговорили постачання систем і ракет для захисту українського неба, скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА