За добу українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім цього, сили і засоби ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах ППО, 1 складі боєприпасів та 1 станції РЕБ ворога.