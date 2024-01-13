Протягом доби відбулося 49 бойових зіткнень

Протягом доби між українськими захисниками і російськими окупантами відбулося 49 бойових зіткнень, також ЗСУ відбили 15 ворожих атак на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак у районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому в суботу ввечері.

Також Сили оборони відбили 4 ворожі атаки біля Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, 4 атаки - неподалік Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області на лиманському напрямку, одну атаку - поблизу Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку.

Крім цього, 3 атаки було відбито на південь від Пречистівки та на захід від Старомайорського Донецької області на шахтарському напрямку та 2 атаки - у Роботиного на запорізькому напрямку.

Своєю чергою, ворог 16 разів за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ на мар'їнському напрямку поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники продовжують стримувати противника.

Упродовж доби окупанти здійснили 4 безуспішні штурмові дії на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.