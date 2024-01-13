Сили оборони півдня збили чотири російські ракети

Під час ранкової ракетної атаки Сили оборони півдня відпрацювали по 4 повітряних цілях, повідомляє пресслужба командування.

"Підрозділи ППО працювали в Миколаївській області: 2 ракети типу Х-101/555 знищено", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Уламки однієї з них упали на житловий будинок у Баштанському районі. Викликану пожежу пожежники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Ще по одній ракеті подібного класу знищено у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Також 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївській області, втратили бойову здатність у повітрі. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.