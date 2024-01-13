Глави МЗС України та Франції обговорили постачання систем і ракет для захисту українського неба, скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України та новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в Києві обговорили постачання систем і ракет для захисту українського неба, скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО і шлях України до ЄС.

"Ми вдячні Франції за всебічну підтримку України, зокрема посилення нашої ППО. Сьогодні ми обговорили подальші поставки систем і ракет для захисту українського неба, а також поставку в Україну дронів", - сказав Кулеба під час спільної заяви до преси з французьким колегою Стефаном Сежурне в суботу в Києві.

Кулеба подякував Франції за підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО. Міністр наголосив, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС, окремо відзначивши роль президента Еммануеля Макрона в ухваленні цього рішення.

"Не менш твердою є роль Парижа на підтримку інтеграції України в НАТО. І ми сьогодні скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО", - зазначив Кулеба.

Крім того, міністри "проговорили календар між січнем і кінцем червня 2024 року, протягом якого мають відбутися конкретні кроки на шляху до членства України в ЄС".

"Цей календар дуже чіткий. Потрібно почати офіційний скринінг України, потрібно ухвалити рішення про затвердження переговорної рамки і дати проведення першої міжурядової конференції. І провести цю конференцію. Мені приємно, що це питання повністю резонує у мого нового французького колеги. Ми домовилися, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України до ЄС, а дотримання конкретних термінів на цьому шляху", - наголосив Кулеба.

Також міністри домовилися працювати разом над подальшим залученням країн Азії, Африки, Латинської Америки до Формули миру Володимира Зеленського.

Крім цього, сторони порушували питання заморожених російських активів і створення спецтрибуналу за злочин російської агресії.

"Ми розуміємо, що і там, і там є певні юридичні застереження. Але є налаштованість і в Києві, і в Парижі шукати розумні, збалансовані рішення, щоб ці обидві ініціативи були реалізовані", - наголосив Кулеба.