Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Вашингтон не підтримує українських ударів по території РФ і не допомагає в їх організації, заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією", - заявив Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Стефаном Сежурне в Парижі.

Так глава Держдепу відповів на запитання, чи є правильним стратегічним ходом для України атаки по російських НПЗ.

Зі свого боку Сежурне заявив, відповідаючи на те саме запитання, що Україна "має право на законну оборону".