Російські окупанти завдали удару по Чернігову, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

Російські окупанти вранці в суботу, 13 січня, завдали ракетного удару по Чернігову, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, приміщення магазинів. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали", - зазначено в повідомленні.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області, поліції та прокурори вживають усіх заходів з метою фіксації наслідків воєнних злочинів РФ.