Події

12:41 13.01.2024

Російські окупанти завдали удару по Чернігову, пошкоджено житлові будинки - Офіс генпрокурора

1 хв читати

Російські окупанти вранці в суботу, 13 січня, завдали ракетного удару по Чернігову, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, приміщення магазинів. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали", - зазначено в повідомленні. 

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі Управління СБУ в Чернігівській області, поліції та прокурори вживають усіх заходів з метою фіксації наслідків воєнних злочинів РФ.

Теги: #чернігів #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:03 11.01.2024
Внаслідок ракетного удару по Park Hotel у Харкові постраждали 11 осіб

Внаслідок ракетного удару по Park Hotel у Харкові постраждали 11 осіб

00:19 11.01.2024
Внаслідок ракетного удару по готелю у Харкові постраждали десять осіб, одна з них у тяжкому стані.

Внаслідок ракетного удару по готелю у Харкові постраждали десять осіб, одна з них у тяжкому стані.

23:25 10.01.2024
Внаслідок ракетного удару по Харкову дев'ять постраждалих

Внаслідок ракетного удару по Харкову дев'ять постраждалих

22:57 10.01.2024
Окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Харкові, висока ймовірність жертв

Окупанти вдарили по цивільному об'єкту в Харкові, висока ймовірність жертв

23:36 07.01.2024
Окупанти завдали ударів по Харкову і Вовчанській громаді, інформації про постраждалих немає

Окупанти завдали ударів по Харкову і Вовчанській громаді, інформації про постраждалих немає

23:30 07.01.2024
Харків під ракетним ударом, зафіксовано кілька вибухів у місті

Харків під ракетним ударом, зафіксовано кілька вибухів у місті

19:03 06.01.2024
Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

Зеленський про ракетний удар РФ по Покровську: Росія має відчувати, що жоден із таких її ударів без наслідків не минеться

10:05 01.01.2024
Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

21:31 30.12.2023
Росіяни ввечері знову завдали ракетного удару по Одесі

Росіяни ввечері знову завдали ракетного удару по Одесі

17:58 30.12.2023
Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський

Унаслідок масованого ракетного удару 29 грудня постраждали 159 людей, відомо про 39 загиблих – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

Росіяни вночі випустили по території України 40 засобів повітряного нападу, знищено 7 крилатих ракет і одну Х-59

У Дніпрі зафіксовано два прильоти, наслідки встановлюються - ОВА

У Кременчуцькому районі під час ранкової атаки РФ на подвір'я приватного будинку впала ракета, яка не розірвалася - Полтавська ОВА

ОСТАННЄ

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Глава МЗС Франції: ми налаштовані спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Масована атака РФ не завдала пошкоджень енергосистемі, через негоду без світла 131 населений пункт - Міненерго

На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

Новий глава МЗС Франції прибув до Києва

Унаслідок нічного удару по Херсонській області постраждали двоє людей - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА