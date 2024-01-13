Війська РФ за минулу добу обстріляли 19 прифронтових громад Запорізької області, є руйнування - ОВА

Війська РФ за минулу добу обстріляли 19 прифронтових громад Запорізької області, зруйновано приблизно 17 житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"Ворог бив по 19 населених пунктах - зафіксовано 129 ударів", - написав він у телеграм-каналі.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Оріхів, а також здійснили 39 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Чарівному, Роботиному, Левадному, Полтавці, Новодарівці, Гуляйпільському та Степовому.

По території Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новоіванівки, Щербаків, Оріхова, Работине, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл припало 89 артударів.

За даними ОВА, надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.