Війська РФ у січні збільшили втрати в особовому складі, задіяному на сході України

У період із 6 до 10 січня цього року до шпиталів і медичних установ міністерства оборони РФ масово надходить особовий склад, який бере участь у боях у тимчасово окупованих Луганській і Донецькій областях, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"До населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області з тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлгорода - майже 250 російських військових із украй тяжкими травмами, а до Москви й Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців РФ, яким неможливо допомогти в прифронтових госпіталях через відсутність кваліфікованих лікарів", - ідеться на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що "польові шпиталі міноборони РФ переповнені і не в змозі впоратися з кількістю постраждалих військовослужбовців, які після м'ясних штурмів у великій кількості прибувають щодня".