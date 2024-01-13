Сили оборони за добу ліквідували 700 окупантів

Сили оборони за добу знищили 700 окупантів, 5 танків, 15 бронемашин, 18 артсистем, 4 засоби ППО, 12 безпілотників і 26 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці станом на 06.00 суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 369160 (+700) осіб, танків - 6065 (+5) од, бойових броньованих машин - 11269 (+15) од, артилерійських систем - 8728 (+18) од, РСЗВ - 957 (+0) од, засоби ППО - 646 (+4) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12), крилаті ракети - 1806 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11632 (+20) од, спеціальна техніка - 1345 (+6)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.

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