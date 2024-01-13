Авіація Сил оборони за добу атакувала 21 район скупчення сил противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також по 4 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці у суботу вранці.

Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів і радіолокаційній станції противника.