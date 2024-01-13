Події

07:58 13.01.2024

На фронті за добу було 89 зіткнень, на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 26 атак

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На фронті за добу було 89 зіткнень, на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 26 атак

На фронті за добу відбулося 89 зіткнень, на мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 26 атак, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність із метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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