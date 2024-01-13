Окупанти за минулу добу завдали сім ракетних і 65 авіаційних ударів

Ворог завдав 7 ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Зелена Долина, Колодязі, Богданівка, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.