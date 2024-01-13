Війська РФ продовжують масовану ракетну атаку України, знову запустили "Кинджали"

Війська РФ продовжують масовану ракетну атаку України, ракети рухаються групами в різних областях, знову запустили "Кинджали", повідомили Повітряні сили ЗСУ в суботу вранці.

"Пуски ракет "Кинджал" у напрямку Дніпра... Кривого Рогу", - йдеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Також повідомлялося про рух ракет типу "Кинджал" у напрямку Києва та Рівного.

Крім того, за даними ПС ЗСУ, РФ збільшила присутність бортів тактичної авіації для нанесення ракетних ударів: "зафіксовано ще зліт 2МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області".