Події

20:08 12.01.2024

Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

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Зеленський очікує рішення Конгресу США про подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський очікує рішення Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо подальшої підтримки України.

"Підтримки, яка має значення не тільки для нас, як держави, а й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

У п'ятницю президент України провів зустріч зі спеціальною представницею США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Детально обговорили, які кроки необхідні для нашої стійкості. Дякую всім в Америці, хто допомагає нам берегти свободу", - зазначив Зеленський.

Він також обговорив із Пріцкер підготовку до саміту в Давосі (Швейцарія).

"Там само буде і важлива зустріч щодо української Формули миру, і багато перемовин щодо економічного посилення України, нашого відновлення, наших оборонних партнерств із різними країнами та компаніями", - підсумував глава держави.

Теги: #сша #допомога #надання

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