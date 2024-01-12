Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога і по чотирьох зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ також завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу, 2 засобах ППО, 1 складу боєприпасів та 1 радіолокаційній станції противника.