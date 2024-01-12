Події

19:40 12.01.2024

Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

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Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 2 ракетних і 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні ввечері в п'ятницю.

Також протягом доби противник завдав авіаційних ударів поблизу Вовчанська, Синьківки, Іванівки Харківської області, Новоєгорівки Луганської області та Зеленої Долини, Колодязів, Богданівки, Олександрополя, Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 122 населених пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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