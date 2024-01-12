Події

19:38 12.01.2024

За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

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За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

Протягом доби українські захисники відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку, загалом на лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері у фейсбуці.

Крім цього, ЗСУ відбили 6 атак росіян біля Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області на лиманському напрямку, 4 атаки біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку.

Українські військові також відбили 3 ворожі атаки на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області на шахтарському напрямку та 5 атак у районі Роботиного на запорізькому напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку.

У свою чергу протягом доби росіяни здійснили 8 безуспішних штурмових дій на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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