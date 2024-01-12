Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

Сполучене Королівство не припинить надавати допомогу Україні у війні з Росією, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Путін вважав, що зможе підкорити Україну силою за лічені тижні, але зіткнувся зі спробою державного перевороту і був звинувачений як міжнародний воєнний злочинець. Він очолює економіку, сильно ослаблену санкціями, і йому вдалося переконати країни у всій Європі, щоб значно збільшити свої оборонні видатки. Нині він змушений випрошувати зброю в Ірану та Північної Кореї, відчайдушно жертвуючи сотнями тисяч чоловіків у надії, що Україна поступиться або що її друзі підуть. Що ж, Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить", - сказав Сунак у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

Він наголосив, що з кожною випущеною Росією ракетою український народ стає "ще рішучішим, і його почуття національної приналежності стає дедалі сильнішим".

Водночас Сунак акцентував увагу на вже наявних на сьогодні перемогах України у війні з Росією.

"Російські військові значно переважають за чисельністю українські сили, але ви вже повернули собі половину окупованої території. Ви втримали схід, відновили життєво важливі судноплавні шляхи, щоб допомогти прогодувати світ, і дедалі більше перетворити Крим на вразливе місце для Росії, а не на їхню сильну сторону. Ці перемоги засвідчують: Росію можна перемогти в її загарбницькій війні, яка вже втратила майже пів мільйона чоловіків", - зазначив він.

"Історія свідчить, що демократії, які витримують, завжди перемагають. Путін не може зрозуміти, що, навіть убиваючи людей і руйнуючи будівлі, жодна армія ніколи не зможе перемогти свободу вільного народу. І саме тому Україна переможе", - додав прем'єр-міністр Великої Британії.