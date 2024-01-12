Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка прибула до Києва з візитом, запевнила в тому, що позиція США щодо України не змінилася.

"По-перше, я хочу запевнити український народ та український уряд у тому, що позиція США щодо України не змінилася. Адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує Україну. Україна, як і раніше, користується підтримкою двопартійного Конгресу, й адміністрація Байдена старанно працює над ухваленням законопроєкту про додаткову допомогу", - сказала вона на брифінгу в Києві в п'ятницю.