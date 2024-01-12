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16:29 12.01.2024

Зеленський про майбутній закон про мобілізацію: Головне, щоб був справедливим

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Зеленський про майбутній закон про мобілізацію: Головне, щоб був справедливим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутній закон про мобілізацію в державі має бути справедливим.

"Що стосується законопроєкту про мобілізацію: я знаю, що військові з депутатами працювали. Підсумкового варіанту (законопроєкту - ІФ-У) я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати", - заявив він на пресконференції з прем'єром Великої Британії в Києві в п'ятницю.

Так він прокоментував ситуацію з відкликанням Кабінетом Міністрів законопроєкту з Верховної Ради днем раніше та відповів на запитання журналістів про майбутнє закону про мобілізацію.

Теги: #закон #мобілізація

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