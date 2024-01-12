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12:25 12.01.2024

ІМІ: Майже половина зафіксованих в Україні порушень свободи слова пов'язана зі збройною агресією РФ

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Інститут масової інформації (ІМІ) 2023 року зафіксував в Україні 150 порушень свободи слова, майже половину з них здійснила Росія, повідомляє ІМІ.

"150 порушень свободи слова зафіксували експерти ІМІ в Україні у 2023 році. З них 67 злочинів скоїла Росія внаслідок свого повномасштабного вторгнення в Україну. Такими є річні підсумки моніторингового дослідження Інституту масової інформації "Барометр свободи слова", - ідеться в повідомленні ІМІ, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Як повідомляється, серед російських злочинів на українській території торік - убивства журналістів, їх викрадення, обстріли та поранення журналістів, погрози, пошкодження редакцій медіа, кіберзлочини, відключення українського мовлення, юридичний тиск, блокування інтернет-доступу. Крім того, українські медіа продовжують закриватися внаслідок фінансової кризи, спричиненої повномасштабною російською агресією.

За даними ІМІ, 2023 року росіяни вбили на території України 27 медійників. З них двоє загинули під час виконання журналістської діяльності. Ідеться про українського фіксера італійського видання La Repubblica Богдана Бітіка, який загинув у квітні 2023 року в Херсоні внаслідок російської атаки, та про журналіста французької агенції AFP Армана Солдіна, який загинув у травні біля Бахмута під час російського обстрілу.

"Решта 25 медійників загинули як учасники бойових дій. Водночас загибель одного з них підтвердилася у 2023 році - це системний адміністратор видання "Детектора медіа" Владислав Дзіковський, який вважався зниклим безвісти з грудня 2022 року", - додає ІМІ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти вбили 70 журналістів, із них 10 - під час виконання професійної журналістської діяльності.

За даними ІМІ, щонайменше 12 знімальних груп та окремих журналістів потрапили під обстріли росіян. Крім того, минулого року російські обстріли зруйнували або пошкодили вісім редакцій медіа. Публічно відомо про чотирьох викрадених росіянами у 2023 році журналістів. Злочини проти медіа та журналістів, вчинені Росією, експерти зафіксували у 12 регіонах України. Це і прифронтові регіони, і тилові.

Теги: #свобода_слова #імі

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