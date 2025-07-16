Юрчишин вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова.

"Сьогодні Рада прийняла абсолютно злочинний законопроект. №12320 – це реальний наступ на свободу слова. Пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом. Навіть якщо нема цілі перешкодити діяльності адвоката. Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського – то отримаєте за це штраф. Від 3 400 до 5 100 грн для громадян та від 5 100 до 6 800 грн для посадовців", - написав Юрчишин в мережі Facebook.

Він підкреслив, що розцінюю такий законопроект саме як спробу обмежити свободу слова.

У зв'язку з цим Юрчишин: підтримав ініціативу голови комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасії Радіної (фракція "Слуга народу") щодо блокуючої постанови, яка за його словами уже подана; має намір звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроекту; ⁠якщо законопроект все ж буде підписаний – буде звертатися до президента з пропозицією накласти вето.

Раніше Радіна заявила, що готуватиме постанову для блокування прийнятого законопроекту №12320, який на її думку, є інструмент тиску на журналістів.