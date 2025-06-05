Інформація щодо ліквідації комітету Ради зі свободи слова не відповідає дійсності - Стефанчук

Інформація щодо ліквідації комітету Верховної Ради з питань свободи слова не відповідає дійсності, заявив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Сьогодні навіть голова комітету, народний депутат Юрчишин (Ярослав Юрчишин, фракція "Голос" - ІФ-У) брав спеціальне слово, щоб сказати, що це неправдива інформація", - сказав Стефанчук на брифінгу у четвер.

Спікер завірив, що ніхто цей комітет не збирається скорочувати. Він також зазначив, що ті, хто розповсюджують таку інформацію, повинні її перевіряти з перших джерел.

Стефанчук підкреслив, що комітет з питань свободи слова - один "найбільш відкритих комітетів, тому що це в його природі".