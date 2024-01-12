Події

10:23 12.01.2024

Окупанти обстріляли Середину-Буду та сім сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середину-Буду та сім сіл у Чернігівській і Сумській областях, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу обстріляли місто Середина-Буда і чотири села Шосткинського району Сумської області, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

"Сумська область. Шосткинський район: Чернацьке - п'ять приходів, імовірно ствольна артилерія; Середина-Буда - три приходи, імовірно міномет 120 мм; Бачівськ - п'ять приходів, імовірно міномет 82 мм; три приходи, імовірно міномет 120 мм; Дем'янівка - два приходи, імовірно міномет 120 мм; Фотовиж - шість приходів, імовірно міномет 82 мм", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

У Чернігівській області під ворожий обстріл потрапили три села Новгород-Сіверського району. "Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня - 12 приходів, імовірно міномет 120 мм; Леонівка - п'ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - два обстріли: шість приходів, імовірно міномет 82 мм", - ідеться в повідомленні.

Загалом за добу нараховано 10 обстрілів (47 вибухів) із різних видів озброєння. Про руйнування не повідомляють.

 

Теги: #війна #ок_північ

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