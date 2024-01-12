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08:17 12.01.2024

Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

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Втрати окупантів становили 840 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 840 окупантів, 10 танків, 16 бронемашин, 11 артсистем, одну ППО і один БПЛА, а також 18 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 368460 (+840) осіб, танків - 6060 (+10) од, бойових броньованих машин - 11254 (+16) од, артилерійських систем - 8710 (+11) од, РСЗВ - 957 (+0) од, засоби ППО - 642 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6836 (+1), крилаті ракети - 1806 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11612 (+16) од, спеціальна техніка - 1339 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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