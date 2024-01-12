Росіяни за добу здійснили три авіаудари і 16 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили три авіаційні удари, а також 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Також під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у зведенні.