Події

07:13 12.01.2024

Окупанти пропонують жителям Херсонської області видачу вугілля в обмін на російський паспорт

1 хв читати

Російські окупанти пропонують жителям тимчасово окупованих територій Херсонської області видачу вугілля в обмін на отримання паспорта РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Таким чином, українці без паспорта, які не мають можливості придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі на тимчасово окупованій території області мінусова температура, а значна кількість сіл перебуває без електроенергії.

"Однак росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів щодо зміни демографічної ситуації в регіоні", - зазначили в Центрі.

 

 

 

Теги: #рф #херсонська_область #паспортизація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 11.01.2024
Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

18:48 11.01.2024
Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

Офіс генпрокурора має перші підтвердження використання РФ ракет із Північної Кореї - Костін

18:46 11.01.2024
Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

Міжнародний трибунал щодо злочинів Росії має бути створений у рамках ООН - Рінкевичс

16:15 11.01.2024
Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

13:08 11.01.2024
Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

Росіяни обстріляли Іванівку Херсонської області, загинув чоловік - ОВА

11:01 11.01.2024
Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

09:39 11.01.2024
За добу ворог випустив 482 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей - ОВА

За добу ворог випустив 482 снаряди по Херсонській області, поранено трьох людей - ОВА

19:26 10.01.2024
Окупанти обстріляли селище Червоний Маяк Херсонської області, поранено двох місцевих жителів

Окупанти обстріляли селище Червоний Маяк Херсонської області, поранено двох місцевих жителів

17:42 10.01.2024
Окупанти обстріляли житлові будинки в Новодмитрівці, постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли житлові будинки в Новодмитрівці, постраждав чоловік - Херсонська ОВА

08:04 10.01.2024
У Херсонській області у результаті російських обстрілів за добу двоє людей поранені

У Херсонській області у результаті російських обстрілів за добу двоє людей поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Партнери передали Україні "деяку далекобійну зброю", яка знищила 26 гелікоптерів і 12 літаків РФ за добу

Понад 70% американської допомоги Україні залишилися в США - Зеленський

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Зеленський назвав пріоритетні для України реформи: Зниження рівня бюрократії, антикорупція, суди, безпека та оборонний сектор

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

ОСТАННЄ

Президент Польщі оголосив про рішення помилувати узятих під варту ексголову МВС і його заступника

Окупанти продовжують інтенсивні атаки на авдіївському та мар'їнському напрямках

Синоптикиня пояснила походження вибухів у Києві

Росіяни за добу здійснили три авіаудари і 16 обстрілів із РСЗВ

Росіяни обстріляли сім громад Сумської області

Запуск японської місії з дослідження марсіанського супутника Фобоса перенесено на 2026 рік

12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Microsoft обійшла по капіталізації Apple вперше з 2021р.

США та Великобританія завдали авіаударів по хуситах у Ємені

Радбез ООН знову закликав хуситів до припинення нападів на судна в Червоному морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА