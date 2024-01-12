Окупанти пропонують жителям Херсонської області видачу вугілля в обмін на російський паспорт

Російські окупанти пропонують жителям тимчасово окупованих територій Херсонської області видачу вугілля в обмін на отримання паспорта РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. Таким чином, українці без паспорта, які не мають можливості придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі на тимчасово окупованій території області мінусова температура, а значна кількість сіл перебуває без електроенергії.

"Однак росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів щодо зміни демографічної ситуації в регіоні", - зазначили в Центрі.